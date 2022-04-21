الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة موانع حاجبة لرؤية البحر بأحد أندية «كورنيش جليم» فى الإسكندرية

رصد مخالفات حاجبة
رصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر في الإسكندرية

رصدت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة محارب هيلع، خلال المرور الميداني، وضع أحد الأندية بمنطقة جليم بالكورنيش موانع حاجبة لرؤية البحر مخالفة التعليمات الصادرة في ذلك الشأن.

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وعلى الفور، قاد محارب هيلع، حملة مسائية موسعة، اليوم، على النادي المخالف، حيث تم إزالة جميع الموانع الحاجبة لرؤية البحر والتحفظ على الكراسي والترابيزات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإزالة أي موانع حاجبة لرؤية البحر، والتشديد بعدم السماح لأى منشأة بحجب رؤية البحر عن المواطنين، استجابة لشكاوى المواطنين.
 

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الأجهزة التنفيذية حي شرق الإسكندرية الأندية جليم بالكورنيش مخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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