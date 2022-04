الاختيار 3 الحلقة 19.. خطة الشاطر الشيطانية لحكم مصر: «نشتغل من ورا» (فيديو)

تفاعل واسع حظيت به الحلقة 19 من مسلسل "الاختيار 3" الذي يعرض هذا العام تحت عنوان "القرار"، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وعرضت الحلقة تسريبًا لنائب مرشد الإرهابية خيرت الشاطر، بحضور القيادي الإخواني محمد مرسي حينها.

ويقول خيرت الشاطر في الفيديو: "الدكتور عبدالمنعم الآن له موقف، إحنا كجماعة واخدين قرار استراتيجي بألا يكون لنا مرشح للرئاسة وإحنا بنقول هذا الكلام من عدة اعتبارات، منها الاعتبار اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه إن إحنا جزء من منظومة دولية فلازم أنا دلوقتي مكررش مأساة غزة هنا وحماس، نمرة 2 أنا مدرك إن مشكلة مصر الآن وأزمتها، لا يمكن أي فصيل يعرف يشيلها لوحده لازم الكل يحط إيده في إيد بعض، فلو أنا جيت وفرضت نفسي وقلت أنا هقدم مرشح للرئاسة وحشدت الناس راحت انتخبته، فأنا خلاص يعني حفزت ضد كل اللي ممكن عايز يتحفز، طب ما أنا أشتغل من ورا أو أشتغل بشكل جزئي لو الظروف سمحت، وأحط إيدي في إيد الكل".

وأضاف: "على الأقل على ما يجربني مرة أو اتنين ويصدق إن أنا مش هدفي الحكم عبدالمنعم له توجه إن هو عايز ينزل رئيس جمهورية فواخد خط، ف إنت يا دكتور يحيى بتدعيه بصفته إيه؟ وتحطه هو والا اثنين وعصام وتدي إحساس إن دول الإخوان

واخد بال حضرتك وسايبنا إحنا كلنا".

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.



ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.



وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 إعلان الرئاسة احترام حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية، وعدم الطعن على الحكم، ولكن في نفس الوقت تتقدم هيئة قضايا الدولة بطعن على الحكم، وهو ما يغضب محمد مرسي الذي يشعر أن ما يحدث هو قرارات متضاربة، وأن الناس ستقول إنه يصدر قرارات ويتراجع عنها.



وتضمنت الحلقة الـ 18 تسريبًا جديدًا يتحدث خلاله محمد مرسي للقيادي خيرت الشاطر قائلا: "النهاردة بتوع اللجان قاعدين وكلهم عاوزين لجنة العلاقات الخارجية.. محمد أنور السادات عايز لجنة العلاقات الخارجية.. والدنيا مهدودة هو ورامي لكح.. هم عارفين أن رامي في المخابرات ومحمد أنور مع الإسرائيليين يعني حافظينها".



وأضاف مرسي: "هو من زمان قالي بيني وبينه أنا هادخل الانتخابات.. من قبل الانتخابات قال لجنة العلاقات الخارجية محمد أنور السادات وبعدين على فكرة هو إمكانياته المهارية مش كبيرة مش عالية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

