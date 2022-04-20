تزايد البحث عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن فضل أيام العشر الآواخر من شهر رمضان المعظم، حيث ينتظر الملايين حول العالم الإسلامى، بدأ العشر الأواخر من الشهر الكريم، من أجل الاعتكاف والتقرب من الله، حيث أن العشر الآواخر من شهر رمضان لها فضل عظيم وكبير، ويأمل الكثير من المسلمين أن يغفر الله لهم ذنوبهم فى هذه الأيام المباركة.

العشر الأواخر من شهر رمضان 2022

وشهد موقع البحث جوجل، تردد ملايين المسلمين من حول العالم، لمعرفة فضل ليال العشر الأواخر والأمور التى يجب فعلها فى هذه الأيام، حتى ينال المسلم أعلى الدرجات الإيمانية فى ظل هذه الأيام المباركات .

فضل العشر الأواخر من شهر رمضان 2022

وقالت دار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى اغتنام الوقت والانتفاع بمواسم الخير، مشيرة إلى أنه من أعظم هذه المواسم العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، هي ليلة القدر خير من ألف شهر.

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وحثت دار الإفتاء في فيديو لها: المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها على اغتنام العشر الأواخر من رمضان بقراءة القرآن والذكر والصلاة، وألا ينشغلوا عنها بفضول الدنيا، عسى أن تنالهم من الله نفحات خير يسعدون بها في الدنيا والآخرة، فعن عَائِشَة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ».

وأوضحت أن المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان، هو التقرب من المولى سبحانه أكثر من أى وقت مضى، حيث ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.