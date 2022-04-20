«مكتوب عليا» الحلقة 19.. هنادي مهنا وأيتن عامر تتحدان على أكرم حسني

عرض مسلسل “مكتوب عليا” الحلقة 19 منذ قليل، عبر شاشة قناة دي إم سي، لتتصاعد الأحداث ويتورط “جلجل” أكرم حسني، بين زوجتيه “رقية” أيتن عامر، و"سلمى" “هنادي مهنا، و “بدوي” عمرو عبد الجليل.

هنادي مهنا وأيتن عامر يتحدا على أكرم حسني

وبدأت أحداث الحلقة 19 من حيث انتهت الحلقة السابقة، من حيث استيقظ “جلجل” أكرم حسني، ليجد كلمة سحرية جديدة، وهي “مش مكتوبالك” ليبدأ يومه ويحاول معرفة سبب هذه الكلمة.

وقامت “سلمى” هنادي مهنا، بتحضير الفطار من أجل “جلجل” زوجها، و“رقية” أيتن عامر ابنة خالته والتي ظلت نائمة معهم، وأثناء تناول الفطور، تلقى “جلجل” مكالمة من سيدة، لتثير “رقية” الشك في قلب “سلمى” وأنه من الضروري مراقبة زوجها حتى لا يخونها، وتتصنت “سلمى” على “جلجل” لتسمعه يتحدث مع سيدة ويتواعدا للمقابلة في شقة سكنية.

وتظل “رقية” تثير شك “سلمى” تجاه “جلجل” خوفًا من الأولى أو يقوم بخيانتهما هما الاثنان، فتحرضها على مراقبته وأن يترصدا خط سيره، حتى يصل بالفعل إلى إحدى الشقق السكنية، وقاما بإثارة ضجة، ليتضح أن “جلجل” جاء هذه الشقة لشرائها، حيث إنها معروضة للبيع، ويقنعهم بأنه يقوم بشرائها من أجل شقيقته “جيجي” هلا رشدي حتى تتزوج فيها، ويتأسفا له لظلمهم تجاهه، وتقوم كلمة “مش مكتوبالك” بالاختفاء من يد “جلجل” حيث كان المقصود بها الشقة السكنية.

فريق عمل مسلسل مكتوب عليا

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و6 صباحا.