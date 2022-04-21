الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد عرض القضية في «يوتيرن».. كيف تستعيد علاقتك بأبنائك؟

أرشيفيه
أرشيفيه

ضمت الحلقات الخاصة بمسلسل "يوتيرن"، عددا من القضايا، وجاء من بينها علاقة الأبوة بين والد البطلة يارا (تجسدها ريهام حجاج)، الدكتور حاتم، الشخصية التي يلعب دورها الفنان الكبير، توفيق عبد الحميد، وشقيقها في أحداث العمل، حيث توترت العلاقات بينهم، واكتشف أنه بعد كل هذه السنوات لم يربي ابنه بالشكل الصحيح وأنه أخطأ في الطريقة التي تعامل بها معه ليصبح الآن كل منهم بعيدا عن الآخر.

في السطور التالية نشير إلى عدد من النصائح التي يمكن من خلالها، استعادة العلاقات بين الآباء والأبناء، قبل فوات الأوان، بحسب ما ورد في موقع "theguardian":

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تقبل طفلك بعيوبه:
في كثير من الأحيان يشن الآباء حالة من الهجوم على الأطفال لقيامهم بأفعال خاطئة، ولكن معالجة الأمور الخاطئة لا تتم بهذه الطريقة، فمن الممكن أن يؤدي الانفعال إلى توقف الطفل عن القيام بالأشياء التي يقوم بها لكنه في النهاية، يحدث فجوة كبيرة بين الأطفال وآبائهم.

عتاب الأطفال بعد ارتكاب الخطأ:

من غير اللائق أن نقوم بعتاب الأطفال على الفور وأمام الآخرين، وإنما يجب أن يتم التواصل بعدما تنتهي الأزمة، عندها يشعر الطفل أنك تحاول التواصل معه الآن وتوجيه لأنك تحبه، لا لأنك ترغب في توقيع العقاب عليه فقط، وهذا الأمر يحدث عندما تقوم بعتابه بعدما ينتهي الأمر بفترة وليس في الوقت نفسه.

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لا تعاتب طفلك أمام الآخرين:

عندما تقوم بتعنيف طفلك أمام الآخرين فأنك بذلك تقوم بإضعاف شخصية طفلك، ولا يجد القدرة مرة أخرى على التعامل مع الأخرين، سواء كان ذلك أمامك أم بعيدا عنك، لذلك من المهم أن تقوم بعتاب طفلك بعيدا عن أعين المحيطين بك، كي لا يؤثر ذلك بالسلب على شخصية الطفل فيما بعد.

العناق المستمر:

يعتبر العناق بين الأباء وأطفالهم من أقرب وأسهل الوسائل الخاصة بالتعبير عن الحب، حينها يشعر الطفل أن أبويه يحبونه بالفعل وأنه المفضل إليهم دائما مما يكسر حاجز الخوف والقلق بينهم، وينشأ علاقة قوية بين الأباء والأبناء تبدأ من الصغر وتمتد حتى آخر العمر.

اطفال العلاقات توفيق عبد الحميد مضطرب شخصية الطفل الخوف والقلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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