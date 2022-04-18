«ملف سرى» الحلقة 16.. يحيى يكشف عن علاقة ليل وكريم

شهدت الحلقة 16 لمسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، تصاعد في الأحداث وإيقاع سريع؛ جعلت اسم العمل الدرامي يتصدر المشهد ومحرك البحث «جوجل» وسط الزخم الدرامي الرمضاني.

ـ مادلين طبر ترفض زواج نضال الشافعي من السكرتيرة

رفضت إلهام - مادلين طبر، زواج نجلها شاكر - نضال الشافعي، من «ياسمين» السكرتيرة الخاصة بمكتبه، وذلك بسبب أنها تصغر عنه بخمسة عشر عاما، فضلا عن أنه متزوج ولديه طفل؛ ما أدى إلى مشادة كلامية حادة بين إلهام وشاكر، الذى برر لها أنه يريد الزواج من «ياسمين» بسبب مشاكل قوية بينه وبين زوجته بسبب رغبتها في الانتقال إلى العيش بكندا لكي تكون رفقة أهلها.

مواجهة ساخنة بين عائشة بن أحمد و محسن محي الدين

فى مشهد آخر، ظهرت «مريم» - عاىشة بن أحمد، وهى تواجه والدها «هارون» محسن محي الدين، بأوراق ومستندات رسمية تدينه في قضايا غسيل الأموال، ما يثير استفزاز والدها لتؤكد له أنها فى حالة التأكد من ذلك أنها ستقاضيه وتفتح عليه النار أمام المحاكم.

الحيرة حول ذاكرة «يوسف المالكي»

سيطرت حالة من الحيرة بشكل كبير بعد ظهور يوسف المالكي، الذي يجسده الفنان ماجد المصري، وهو كبير عائلة المالكي الذي يدخل في صراع مع شقيقه هارون المالكي، يجسده محسن محي الدين، خاصة أن «يوسف» عاد بعد اختفاء عدة أيام وتم خطفه على يد ملثمين أثناء فترة علاجه من التسمم فى المستشفى؛ ومنذ أن عاد وهو يظهر كأنه شخص فاقد للذاكرة للأحداث القريبة بينما تقوى ذاكرته فى الأحداث البعيدة، ما أثار دهشة هارون المالكى و حسين الذي يجسده الفنان إيهاب فهمي، ووقفت الثنائي حائرين إذا كان هارون فاقد الذاكرة بشكل حقيقة أم أنه يفتعل ذلك من أجل جلب حق نجله الذى قُتل وكان يجسده الفنان محمود حجازي.

يحيى يكشف عن علاقة ليل وكريم.. ويحصل على أدلة جديدة تدين هارون

تنتهى الحلقة بمشهد شيق للغاية، عندما يقام عزاء والدة كلا من «كريم» مهند حسني وأمنية «دنيا عن العزيز»، ويحضر العزاء كلا من: يحيى عز الدين - نضال الشافعى، وشقيقه فى الأحداث «شاكر» - نضال الشافعى، ليتفاجأ الثنائي بدخول «ليل المصري» ويجسده النجم محمد محمود عبد العزيز، الذي ياخد «مهند» ويسلمه ظرف مغلق ما يثير دهشة «يحيى» الذى يكشف أن هناك لغزا له علاقة بقضية مقتل حبيبته نور التى كانت تجسدها رحمة حسن.

مواعيد وقنوات عرض «ملف سري»

يعرض مسلسل ملف سري يوميا على العديد من القنوات منها قناة «الحياة» في تمام الساعة 9 مساءً، ويعاد مرتين الأولى في تمام الـ 6:45 صباحًا، والثانية في الـ 12 ظهرًا.

كما يتم عرض حلقات مسلسل ملف سري عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي، ويعرض على cbc drama في تمام الساعة 6:20 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 2:00 صباحا، والثانية 9:30 صباحا.

فيما يعرض عبر قناة dmc الفضائية، في تمام الساعة 11:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 10:30 صباحًا.

أما عبر قناة DMC Drama يعرض المسلسل يوميًا فى تمام الساعة 8:15 مساء، ويعاد مرتين الأولى فى تمام الساعة 6:30 صباحا، والثانية 3:00 عصرًا، كما يتم عرض المسلسل على منصة واتش ات الرقمية.