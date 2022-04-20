ضبط راكبة بمطار الغردقة حاولت تهريب 76 دعامة قلب مخبأة على جسدها

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة جابر موسى، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من دعامات القلب، بحوزة راكبة قادمة من إسطنبول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على طائرة خطوط الطيران التركية، حيث اشتبه جابر عبدالمنعم، مأمور اللجنة الجمركية لصالة الوصول في راكبة مصرية نظرًا لكثرة السفر والتردد، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم فتحي مأمور الفحص تحت إشراف رامي مروان رئيس القسم، تلاحظ وجود أشياء معتمة، وبالعرض على هشام شرارة مدير الإدارة قرر تكليف مهند سامى مدير الحركة ومحمد محمود فاوى مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكبة ولم يسفر التفتيش عن مضبوطات، ونظرًا لارتباك الراكبة تم استدعاء شرطية (عبير صبحى) فتبين وجود 76 دعامة خاصة بعمليات جراحة القلب مخبأة على جسدها.

وجرى تشكيل لجنة من هيثم خلف الله، ومحمود عبدالوكيل، ومحمد نقراشي، بحضور محمد السيد مراد مدير الحركة ومحمود الشربينى من أمن الجمارك.

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 2 وتحريز المضبوطات.