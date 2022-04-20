الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصريين الأفارقة»: فرص هائلة في الزراعة والتعدين والتشييد بالكونغو

الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة (EABA)، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، مؤتمرها الافتراضي الموسع  يوم الأعمال لجمهورية الكونغو بغرض المشاركة والتعلم والعصف الذهني والتواصل وبناء علاقات جيدة بين القطاع الخاص في دول القارة مع EABA بهدف تطوير شراكة ريادة الأعمال العامة والخاصة التي تؤدي إلى نمو مربح على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل.

من جانبه، أكد محمد صباح، نائب رئيس لجنة التجارة الدولية والعلاقات الخارجية بالجمعية، أن هذا اللقاء الموسع عقد بأهداف واستراتيجيّة ممنهجة على النحو التالي تستهدف عرض التجارب وروّاد الأعمال الكونغوليين داخل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا وخارجها، كما تهدف التواصل المستمر ورعاية العلاقات المربحة وخدمات التسويق التي يمكن لرجال الأعمال الكونغوليين تقديمها لنُظائرهم في مصر وفي افريقيا بشكل أفضل لاختراق منطقة شرق آسيا وأفريقيا وخارجها.

وتابع صباح أن تتضمن الأهداف تحديد وجذب المستثمرين الأجانب المحتملين إلى جمهورية الكونغو ومصر وخارج الحدود لتنفيذ مشاريع مربحة لجميع الشركاء.

وأكد يسري الشرقاوي أن الكونغو الديمقراطية لها مشاركة تجارية مهمة وعلاقات تجارية مربحة مع مصر وجميع أنحاء القارة وهذا يرجع بسبب انتمائها إلى العديد من الكتل الاقتصادية الإقليمية بما في ذلك مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (SADC) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) والجماعة الاقتصادية لجنوب إفريقيا دول وسط إفريقيا (ECCAS) والمجموعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى (ECGC)، ما يوفر العديد من الحوافز للمستثمرين الأجانب ولديهم إمكانات هائلة في مجالات التعدين والزراعة والطاقة (الكهرومائية) والبنية التحتية.

ونوّه الشرقاوي إلى أنه من وجهة نظر اقتصادية بحتة فقد اتفقت الكونغو الديمقراطية ومصر من خلال رؤساء الدولتين الرئيس السيسي والرئيس وتشيسكيدي، مؤخرًا على تعزيز العلاقات وتوطيد التعاون الاستراتيجي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وكذلك التنسيق بين البلدين في تنمية القدرات البشرية لدعم مشاريع البناء والطاقة والبنية التحتية وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعظيم الدعم الفني. في العام الماضي توصلوا إلى اتفاق لإطلاق مشروع توسعة كينشاسا من خلال بناء مدينة وعاصمة إدارية جديدة وبرجين مزدوجين.

وأكد الشرقاوي أن الجمعية تعزز التجارة الدولية والاستثمار بين جميع البلدان الأفريقية وخارجها في تعزيز السوق الأفريقية لإفريقيا.

المصريي الافارقة تعرض فرص هائلة الزارعه التعدين التشييد والبناء علا العلاف الدكتور يسري الشرقاوي

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وائل لطفي

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