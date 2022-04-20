الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الأوقاف: الاختلاط في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا بشأن الاعتكاف هذا العام في المساجد خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه بناءً على الرأي الطبي المنضبط ومشاورة وزارة الصحة، وبناءً على قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، فإننا نؤكد أن ظروف وإجراءات التباعد لا تمكن في الظروف الراهنة من السماح بالاعتكاف هذا العام حفاظًا على الأرواح، والرأي الشرعي مبني في ذلك على الرأي الطبي، فهم أهل الاختصاص في قرار تطبيق إجراءات التباعد، ولا زالت التعليمات الطبية تدعو إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة، ولا شك أن الاختلاط الذي يحدث في الاعتكاف يصعب معه تطبيق إجراءات التباعد، مما يجعل الحفاظ على النفس الذي هو من صميم مقاصد الشرع ومن الكليات الستة مقدمًا على أداء بعض النوافل، علمًا بأن أمام الجميع سعة في صلاة التهجد في بيته، وفي الصدقات، والذكر، وقراءة القرآن، وسائر أبواب العمل الصالح، فأبواب الخير واسعة ومشرعة.

وزارة الأوقاف الأوبئة والجوائح مجلس الوزراء الاعتكاف أهل الاختصاص

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