رئيس تنمية بني سويف يتفقد مشروعات المرافق وشبكات الكهرباء بالمدينة

قام المهندس خالد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة بجولة تفقدية لعدة مناطق بالمدينة حول عدة مشروعات، كما يرافقه نواب معاوني رئيس الجهاز ومديري إدارات التنفيذية للقطاعات بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

كما أجرى خالد رجب ومعاوني، جولته التفقدية بأعمال المرافق الجاري تنفيذها بالقطع الأراضي السكنية بالحي الـ13 حيث يجري تنفيذ أعمال شبكة مياه وأعمال الطرق والفرمة لقطع الأراضي، كما قام ثم قام بتفقد أعمال تدعيم السواتر الترابية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات و المعايير المطلوبة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف، على شركات المقاولات المسند إليهم الأعمال على ضرورة الالتزام بسرعة تنفيذ أعمال المرافق لتسليم قطع الأراضى المواطنين المخصصة لهم الأراضي.

وتفقد رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة أعمال الزراعة وشبكات الإنارة الجاري تنفيذ بالحي السكني الـ4، والـ5 ، مشددة على إدارة التنمية بالجهاز الالتزام اليومي بشكل يومي وكثيف على أعمال النظافة بالأحياء السكنية ورفع المخلفات ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكد على ضرورة متابعة اعمال انارة الشوارع والأحياء.

وتابع المهندس خالد رجب رئيس الجهاز برفق معاوني ونواب رئيس الجهاز أعمال شبكة الإنارة بالحي السكني الثاني، والثالث والرابع، كما تفقد الاعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية المخصصة للصناعات الخفيفة وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة المواطنين سكان المدينة.

وشدد المهندس خالد رجب على ضرورة الاهتمام بعملية النظافه الدورية للشوارع والميادين وتفريغ صناديق القمامة بصفة مستمرة، كما تم المرور على أعمال أعمدة الإنارة للتأكد من إضاءة جميع طرق وشوارع المدينة على النحو المطلوب، وقد شدد على المسئولين بالتواجد الدائم بجميع أحياء المدينة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للسادة سكان المدينة على النحو المطلوب.