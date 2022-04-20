الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات النيابة في واقعة طفلة البلكونة: «كنت بأدبها»

استمعت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال المتهم في واقعة طفلة البلكونة، حيث نفى الأب تهمة تعريض حياة ابنته للخطر، وقال إنه يعمل بائعا متجولا، وخلال شهر رمضان يبيع "المخللات" نظرًا للإقبال عليها خلال تلك الفترة.

ويوم الواقعة عاد إلى المنزل وحصل بينه وبين ابنته مشادة بسبب عدم سماعها لكلامه؛ ما دفعه لمحاولة تأديبها فحاولت الهرب منه، واختل توازنها وكادت أن تسقط لولا أنه تمكن من الإمساك بها.

وقالت "فاطمة.س" والدة "طفلة البلكونة" أنه كان يؤدب الطفلة بسبب سوء سلوكها وعدم سماعها لكلامه، وأثناء ذلك حاولت الطفلة الهرب منه، إلا أنه لاحقها، فاختل توازنها وكادت أن تسقط من شرفة المنزل، إلا أنه أمسك بها وساعده عدد من الأهالى في رفعها.

وقالت الطفلة التي تدعى "مي" وتبلغ من العمر 12 عاما، طالبة، أن والدها كان يضربها لعدم المشاركة في أعمال المنزل، فحاولت الهرب من نافذة الشقة بالطابق الأرضي، إلا أنها خشية من السقوط فاستغاثت، وأسرع والدها وأمسك بها خشية سقوطها، وخلال إنقاذها صور أحد الجيران مقطع الفيديو.

النيابة العامة في الجيزة أقوال المتهم طفلة البلكونة الاب شهر رمضان المنزل

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وائل لطفي

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