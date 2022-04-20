الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات حصر أصول وممتلكات الدولة

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، بديوان عام محافظة بورسعيد، لمتابعة مستجدات العمل فى تنفيذ مشروع ميكنة وحصر أصول وممتلكات الدولة ببورسعيد .

واستعرض المحافظ شرحا من مسؤولي إدارات التحول الرقمي و شبكات المعلومات و إدارة أصول وأملاك الدولة حول ٱخر تطورات العمل فى منظومة ميكنة إدارة الأصول المشتركة للدولة، حيث أكدوا على  وصول العمل في المشروع لمراحل متقدمة وميكنة أكبر عدد من أصول وممتلكات الدولة.

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وأشاد محافظ بورسعيد  بجهود الأجهزة التنفيذية ودورهم فى إنجاح المنظومة الرقمية والتى أصبحت نموذج لكافة المحافظات، مؤكدا أن بورسعيد دائما نقطة البدء لتطبيق المشروعات العملاقة الجديدة، متطرقا للحديث عن نتائج تطبيق منظومتي التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي فى محافظة بورسعيد.

ويعد مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة المشروع  الأضخم الذى تشهده المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى ، وتأتى أهميته من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بكافة الجهات التابعة لها، وآليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمي ببورسعيد.

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وفي شأن آخر، كلف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد،  بمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بنطاق مجمع الأسواق بحي العرب، وذلك في أولى جولاته بمحافظة بورسعيد بعد توليه منصب السكرتير العام للمحافظة، رافقه خلالها الجهات القائمة على تنفيذ المشروع.

واستمع اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد،  لشرح تفصيلي من مسؤولي المشروع حول نسب التنفيذ الحالية للجراج المتعدد الطوابق، والمدة الزمنية المحددة لإنهاء كافة الأعمال، موجها بالإسراع في معدلات العمل وتقديم كافة الدعم لتنفيذ الجراج على أعلى مستوى بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

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يذكر أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية.

محافظة جديدة مشروعات اجتماع صحي

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