«بلدنا الحلوة».. حملة لدعم عرض الحلقة الأخيرة من Moon Knight بالأهرامات

شارك عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حملة لدعم السياحة المصرية والترويج للأماكن الأثرية لإظهار «بلدنا الحلوة» من خلال اقتراح عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Moon Knight بالأهرامات خلال الفترة القادمة.

وجاءت الحملة عقب تصريحات المخرج المصري محمد دياب، بأنه يتمنى عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله Moon Knight من إنتاج شركة "مارفل" العالمية في منطقة أهرامات الجيزة بحضور أبطال العمل في إشارة منه لعمل حملة لدعم السياحة المصرية.

وتفاعل عدد كبير من متابعي المسلسل العالمي والمخرج المصري محمد دياب مع الفكرة خاصة أنه صرح أن الحلقة الأخيرة ستحمل مفاجآت كثيرة للمصريين وسيظهر فيها مفاجأة كبيرة ستظهر عظمة مصر والحضارة المصرية.

ومع استمرار الحديث عن نجاح الحلقة الأولى من مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، والتي جاءت باسم «The Goldfish Problem» والتي نالت ردود أفعال إيجابية على المستوى العالمي، بعد ساعات من طرحها على منصة «Disney+»، حيث وصل تقييم الحلقة على موقع «IMBD» لـ 8.7، لتصبح واحدة من أعلى حلقات مسلسلات عالم «مارفل» تقييمًا على الموقع الشهير.

جاءت الحلقة الثانية قبل أيام وكان ينتظرها الملايين حول العالم، وكانت المفاجأة في ختامها حيث استعان صناع مسلسل Moon Knight بأغنية الملوك لعنبة وأحمد سعد.

وكان احتفل المخرج والمؤلف المصري محمد دياب خلال الأيام الماضية بالعرض الأول لمسلسله العالمي الجديد "moon light" بالولايات المتحدة الأمريكية بمدينة لوس أنجلوس، ومن المقرر عرض العمل خلال الأسبوع الجاري.

وعلق المخرج عمرو سلامة على إنجاز دياب وقال في منشور له على فيس بوك، “إنجاز محمد دياب سابقة مخرج مصري يخرج وينتج لمسلسل يعد من أهم الأعمال في العالم Moon Knight، إنتاج أكبر شركة في العالم Disney، سيعرض على واحدة من أهم المنصات في العالم Disney +، بطولة ممثلين من أهم الممثلين في العالم.