الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين للصفوف الأولى 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط منصة التدريب والتطوير المهني من الكلمات التي تتصاعدة حدة البحث عنها خلال الأونة الأخيرة عبر “جوجل” وذلك عقب إعلان الوزارة عن فتح باب تقديم تدريب معلمي طلاب 1 ابتدائي.

يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير جدول التدريب وفقا لوزارة التربية والتعليم وموعد عقد المحاضرات الإلكترونية للمدرسين خلال شهر رمضان.

رابط منصة التدريب والتطوير المهني 2022

يستطيع مدرسين الصف الأول الابتدائي التقديم للحصول على دورات تدريبية متطورة عن كيفية تدريس المناهج الجديد للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023 وذلك من خلال المنصة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتدريب المدرسين وذلك عبر الخطوات التالية:

  • الدخول عبر منصة التدريب الإلكترونية للمدرسين من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة تسجيل التدريب.
  • كتابة البريد الإلكتروني الموحد للمعلم وكلمة المرور.
  • اختيار اسم التدورة التدريبية التي يرغب فيها المدرس.
  • الضغط على محاضرة البث المباشر.
  • تحميل برنامج TEAMS علي جهازك حيث أدار الجلسة من هذا البرنامج.
  • النقر على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

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جدول تدريب المدرسين عبر المنصة الإلكترونية 

لم يعد يتبقى في الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتدريب مدرسين الصف الأول الابتدائي عبر المنصة الإلكترونية سوى تدريب معلمي محافظات شمال سيناء وبور سعيد ومرسى مطروح وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة اليوم الأربعاء الموافق 20 إبريل 2022 ومعلمي الفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والدقهلية يوم الخميس الموافق 21 إبريل 2022.

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وانتهت الدورات التدريبية لمعلمي جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والإسكندرية والجيزة يوم 17 إبريل ومعلمي أسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية يوم 18 أبريل و معلمي القصر ودمياط وقنا والمنوفية والقاهرة يوم 19 إبريل.

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رابط تسجيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين

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شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022

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تسجيل دخول منصة تدريب المعلمين للصفوف الأولى عن بعد 2022

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وقف توريد القمح المحلي أول وثاني أيام عيد الفطر

مواعيد المحاضرات للمعلمين عبر المنصة التدريب

يمكن متابعة محاضرات التدريب عبر رابط منصة التدريب والتطوير المهني خلال فترتين الأولى من الساعة 4 - 5 عصرا والثانية من الساعة 9 - 10 مساءا حيث يتم موافاة الوزارة بتقرير عن حضور المدرسين المتقدمين للحصول على الدورات التدريبية من قبل إدارة التدريب والتطوير المهني حيث تستمر المحاضرات لمدة 4 أيام .

رابط منصة التدريب والتطوير المهني رابط منصة التدريب التطوير المهنى منصة التدريب التدريب التطوير وزارة التربية والتعليم

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