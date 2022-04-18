الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل دخول منصة تدريب المعلمين للصفوف الأولى عن بعد 2022

التربية والتعليم
التربية والتعليم

بدأ أمس تدريب المعلمين للصفوف الأولى عبر منصة تدريب المعلمين عن بعد، ويحث المعلمين عن تسجيل دخول منصة تدريب المعلمين للصفوف الأولى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التسجيل للتدريب على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية لمعلمي الصفوف الأول يكفي حضور دورة تدريبية واحدة فقط في أي من الأيام.

تسجيل دخول منصة تدريب المعلمين للصفوف الأولى عن بعد 2022

كتابة رابط منصة office 365 عبر متصفح جوجل CPD.moe.gov.eg

ادخل على زر تسجيل الدخول باستخدام البريد الرسمي الموحد للمعلم وكلمة المرور

قم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة 

- اضغط على محاضرة البث المباشر

- قم بتحميل برنامج teams على جهازك حيث تدار الجلسة من خلال هذا البرنامج

- قم بالنقر على الانضمام الان للمشاركة بالمحاضرة

جدول تدريب المعلمين للصفوف الأولى عبر منصة تدريب المعلمين

وكان بدأ جدول تدريب المعلمين تخصص اللغة العربية على منصة التدريب والتطوير المهني يوم الأحد 17 أبريل بمحافظات جنوب سيناء الإسماعيلية والسويس والغربية والإسكندرية والجيزة.

ثم يوم الاثنين 18 أبريل لمحافظات أسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية.

ويوم الثلاثاء 19 أبريل لمعملي الأقصر ودمياط وقنا والمنوفية والقاهرة.

 

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ثم الأربعاء 20 أبريل لمحافظات شمال سيناء وبورسعيد ومطروح وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة.

وأخيرًا يوم الخميس 21 أبريل 2022 لمدرسي محافظات والوادي الجديد والفيوم والبحر الأحمر وسوهاج والدقهلية وبني سويف.

 

كيفية تفعيل الحساب الموحد للمعلمين عبر منصة office 365

 

بداية يقوم المعلم بالدخول إلى تسجيل البريد الموحد للمعلمين عبر منصة office365.emis.gov.eg

يجد المعلم اختيارين هم: حساب المعلم وحساب الطالب، قم باختيار الأول.

سيتم تحويلك إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة و المعلمين.

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا المدون على البطاقة الشخصية.

ثم ادخال كود المعلم.

قم بالضغط على المربع بجانب "أنا لست روبوت".

وستحصل على البريد الموحد للمعلمين.

ملحوظة: ويجد تنويه من منصة التدريب والتطوير المهنى الالكتروني للمعلمين أن يوفر الموقع آلية مميكنة للخدمة الذاتية للطلبة والمعلمين لإصدار البريد المدرسي والإستفادة من تطبيقات Office365 المختلفة المتاحة لوزارة التربية والتعليم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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