محافظ أسوان: توريد 7500 طن قمح لموسم 2022

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميداني على القرى والمناطق التي تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين بعدم تسليم أي كميات من محصول القمح لموسم 2022، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والبناكر والهناجر والشون التابعة لوزارة التموين أو للبنك الزراعى وذلك سواء للمحصول كله أو جزء منه بواقع 12 أردبًا عن كل فدان كحد أدنى ، وبناءً على الحيازة الزراعية.

قمح

وأوضح اللواء أشرف عطية، أنه طبقًا لقرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد الحالي من أى مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق حيث سيتم مصادرة أى كميات خارج هذه المنظومة، مع تحرير محاضر مخالفة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم، بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

وكشف اللواء أشرف عطية، عن أنه حتى الآن تم توريد نحو 7500 طن من محصول القمح لموسم 2022 والذي بدأ مبكرًا فى محافظة أسوان في ظل انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات.

وشدد المحافظ على مسؤولي الزراعة والتموين والمطاحن بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام ، بجانب التيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، حيث وصلت مساحات الأراضى المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 126.5 ألف فدان، وهو الذى يتزامن معه مراقبة حالة التخزين فى الشون والصوامع والبنكر، وخاصة أن الدولة لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.