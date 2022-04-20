استمرار فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية على مسرح مقصد العائلة بطور سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

وشهد رئيس الإقليم فعاليات الاحتفال بالليلة الحادية عشر لليالي رمضان الثقافية والفنية، بمسرح مقصد العائلة بالطور العاصمة، برفقة اللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، نائباً عن الوزير المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ومشايخ وعواقل البدو، وجمع من أهالينا بمدينة طور سيناء.

بدأت فعاليات الحفل بعرض مسرحي لفرقة طور سيناء للمسرح بعنوان “الفيس بوك وبلاويه” تأليف وإخراج الكاتب الصحفى هاني الأسمر، رقصات استعراضية الفنانة أمل ذكى، يتناول العرض المسرحي سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الإجتماعى بشكل كوميدي ساخر، تلاه عرض لفرقة طور سيناء للفنون الشعبية أطفال بقيادة الفنانة أمل ذكي وتقديم تابلوة "خفيف الروح"، أعقبه عرض فني لفرقة تلفائيين جنوب سيناء بقيادة الفنان على عبد الفتاح، وتقديم باقة من أغاني التراث السيناوي منها "صب القهوة، يا مرحبا" والتى نالت إعجاب الحضور، إلى جانب عرض لفرقة طور سيناء للإنشاد الدينى بقيادة الفنان حسام عبد الهادى، وتقديم عروضها الفنية التى لاقت إعجاب الحضور منها "إلى رحاب يثرب، صلوا عليه" للمنشدين إسلام محمد، عمر عاشور، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس الطفل بعنوان "رمضان كريم" فكرة وإعداد إنتصار إبراهيم، والذى يتناول مظاهر الشهر الكريم بشكل غنائى إستعراضى، وأختتمت الفعاليات بعرض لفرقة كورال أطفال طور سيناء بقيادة د. هند أبو العينين، وتقديم عدد من الأغانى الوطنية منها "أحلف بسماها " والتى نالت إستحسان الحضور.

تواصلت ورشة الفنون التشكيلية بأبو زنيمة "شخصيات رمضانية" ليومها الثانى على التوالى بمدرسة أبوزنيمة الإعدادية تدريب الفنانة التشكيلية منى المحص، لتدريب المشاركات من الطالبات على استكمال تصميم أجزاء الشخصية الكرتونية “بوجى، طمطم” وتحديد الخط الخارجى للشخصية، باستخدام ورق الفوم الملون والكانسون وإضافة بعض طبقات الفوم لعمل مستوى ثاني للمجسم، وفى طور سيناء أقيمت محاضرة تثقيفية ضمن برامج ثقافة المرأة بعنوان “البرقع البدوي” ألقتها أمانى عبد الفتاح، تحدثت خلالها عن البرقع من حيث أهميته للمرأة البدوية، مبينه طبيعة اختلاف لون وشكل البرقع من قبيلة إلى أخرى، موضحة ابعاد البرقع وانواع الخامات المستخدمة لتصميمه.