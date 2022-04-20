انطلاق الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب نظام «أبناؤنا فى الخارج»

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إجراء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب نظام "أبناؤنا فى الخارج" بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتستمر الامتحانات الإلكترونية التجريبية للطلاب المصريين المغتربين الذين يدرسون فى الخارج"، حتى يوم الجمعة 22 أبريل 2022، وذلك بكافة الدول.

وأوضحت منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه سوف تتم إتاحة الامتحانات الإلكترونية على مدار اليوم بداية من الساعة 9 صباحاً.