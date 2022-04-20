الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب نظام «أبناؤنا فى الخارج»

طلاب
طلاب

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، إجراء الامتحانات الإلكترونية التجريبية لطلاب نظام "أبناؤنا فى الخارج" بداية من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وتستمر الامتحانات الإلكترونية التجريبية للطلاب المصريين المغتربين الذين يدرسون  فى الخارج"، حتى يوم الجمعة 22 أبريل 2022، وذلك بكافة الدول.

وأوضحت منصة أبناؤنا في الخارج التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه سوف تتم إتاحة الامتحانات الإلكترونية على مدار اليوم بداية من الساعة 9 صباحاً.

وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات الثانوية امتحان الثانوية

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