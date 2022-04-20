الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الطاقة الذرية: محطة تشرنوبيل تستعيد الاتصالات مع الهيئة المنظمة بأوكرانيا

محطة تشرنوبيل
محطة تشرنوبيل

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها، اليوم، باستعادة الاتصالات المباشرة بين محطة تشرنوبيل للطاقة النووية والهيئة الحكومية للطاقة الذرية بعد مغادرة القوات الروسية للمنشأة.

وقال المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي إن هذا التطور "نبأ سار للغاية"، مضيفا أنه سيتوجه على رأس فريق من الخبراء إلى المحطة هذا الشهر لإجراء سلسلة تقييمات.

وكانت وكالة الطاقة الذرية قالت إن القوات الروسية احتلت محطة الطاقة المعطلة بعد قليل من غزو أوكرانيا لكنها غادرت في 31 مارس. 

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إنه على القوات الروسية إنشاء منطقة آمنة في محطة زابوريجيا النووية، مشددا على ضرورة  السماح فورا لرجال الإطفاء بالدخول لمحطة زابوريجيا النووية.

وأكد أن انفجار محطة زابوريجيا إذا حصل سيكون أقوى بـ 10 مرات من تشرنوبيل.

كان وزير الطاقة الأوكراني قد كشف عن تعرض رجال الإطفاء بمحطة زابوريجيا لإطلاق نار من القوات الروسية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.

وقال وزير الطاقة الأوكرانية إصابة وحدة لتوليد الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، مؤكدا أن رجال الإطفاء عاجزون عن إطفاء النيران في زابوريجيا بسبب إطلاق النار.
 
 كما قال رئيس بلدية إنرجودار الأوكرانية إن النيران اشتعلت في محطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر من نوعها في أوروبا. 

أوكرانيا هيئة وكالة الطاقة الذرية وكالة الطاقة الهيئة الطاقة الذرية منظم محطة تشرنوبيل

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