منها ختام ليالى المقامات الروحية.. سهرات رمضانية فنية وثقافية اليوم

في إطار الاحتفالات الفنية والثقافية التي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، عبر مراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان المعظم، تقام اليوم الأربعاء 19 رمضان، عددا من الأنشطة بعدد من مراكز الإبداع التابعة له.

وتقدم فرقة "النيل للآلات الشعبية" بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة إبداعاتها الموسيقية لجمهور السيدة نفيسة.

يذكر أن "النيل للآلات الشعبية"، تتبع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي؛ شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفلكلورية المصرية.



ــ فرقة التنورة التراثية تواصل عروضها بقبة الغوري

تستمر فرقة "التنورة التراثية" في تقديم عروضها الفنية المتميزة بمركز إبداع "قبة الغوري" بمنطقة الأزهر بمصاحبة الآلات الموسيقية التراثية.

جدير بالذكر أن نشاط الفرقة بدأ فى فبراير عام 1988، وشاركت فى العديد من المناسبات الوطنية داخل مصر، إضافة إلى المهرجانات الدولية الكبرى

وفي مركز ابداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، يستمر العرض المسرحي “صحينا ياسينا” تاليف خميس عز العرب وإخراج عصام الشويخ، العرض بطولة محمد نصر، نادية الشويخ، حاتم عزت، إبراهيم جمال، حسام سيد، بيبو النعمانى، خالد وليد، ديكور عمر كمال، ملابس إهداء نهى دراج، ألحان حاتم عزت .



ــ فرقة "الحرملك" و "الليلة الكبيرة" فى الليلة العاشرة لـ "هل هلالك"

في سياق متصل تستمر فعاليات الليلة العاشرة لبرنامج هل هلالك، الذى يقدمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، مجانا للجمهور، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالى البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

وتشدو فرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء بقيادة مايسترو الفرقة الدكتورة مروة عمرو عبد المنعم، بباقة متنوعة من أجمل أغاني زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى عزف موسيقى، ومجموعة من أغاني الفرقة التي حققت نجاحا فى الفترة الماضية.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

كما يستمر معرض "مساجد القاهرة" الوثائقى الذى ينظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، استقبال رواده بقاعة المعارض بمركز الهناجر للفنون .

ــ وختام ليالي المقامات الروحية في بيت السناري

كما تختتم في التاسعة مساء اليوم أيضا، ليالي المقامات الروحية، في بيت السناري الأثري بالسيدة زينب، رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.