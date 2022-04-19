رئيس الأكاديمية العربية يزور مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان

زار الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يرافقه وفد طلابي من أبناء الأكاديمية ومراكز المسئولية بالأكاديمية من مختلف الفروع في القاهرة، مستشفى أهل مصر لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان في مصر؛ لبحث سبل التعاون المختلفة بين الأكاديمية والمستشفى في مجال التدريب الطلابي والأبحاث العلمية.

جاء ذلك في إطار حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على أداء مسئوليتها المجتمعية في كل محافظات مصر.

وأكد رئيس الأكاديمية العربية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا وأولوية كبرى للقطاع الطبي في مصر وهذا ما نلمسه اليوم بهذا الصرح الطبي الكبير، لافتًا إلى أن الأكاديمية العربية وتزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لها، ومرور 50 عامًا على تأسيسها رسخت وما زالت فكرة المسئولية المجتمعية داخل الأكاديمية ولا تتوانى عن تقديم الدعم كل الدعم لأي صرح طبي سواء كان صغيرًا أو كبيرًا طالما يهدف إلى خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

وأعربت الدكتورة هبة السويدى رئيس مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن امتنانها لزيارة رئيس الأكاديمية للمستشفى، مشيرة إلى أن زيارة الدكتور إسماعيل عبدالغفار تمثل إضافة ودعمًا كبيرًا لهذا الصرح الطبي الكبير الذي يعد الأول من نوعه، لافتة إلى أن مستشفى أهل مصر هو أول وأكبر مستشفى ومركز أبحاث لعلاج ضحايا الحوادث والحروق بالمجان في مصر والشرق الأوسط.

وأوضحت أن وحدة العناية المركزة مكونة من ١٢ سريرًا للبالغين / للكبار و٨ سراير للأطفال وتوفر الرعاية الطبية لضحايا الحوادث والحروق الخطيرة، وأن وحدة العناية المركزة تغطي مجموعة واسعة من إصابات الحوادث والحروق، خاصةً الحوادث الخطيرة والحروق لكل الأعمار وجميع أنواع الإصابات (الحروق والكسور والنزيف وتلف الأعضاء الحيوية ) بالإضافة إلى أن قسم الحضانات يخدم ضحايا الحروق بدايةً من الأطفال حديثي الولادة وحتى عمر شهر واحد.