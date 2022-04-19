مصرع وإصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بسبب لهو الأطفال بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بمركز منفلوط بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة منفلوط إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة والفحص مقتل "محمد. ش" 36 سنة، وإصابة "جابر. س" 56 سنة، و"وليد. ش " 38 سنة، و"سيد. ش “ 45 سنة، و”إيمان. ع " 37 سنة.

وأكدت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بسبب لهو الأطفال، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.