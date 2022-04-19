زوج ينهى حياة زوجته بسبب خلافات عائلية فى الإسماعيلية

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها إثر خلافات عائلية في قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.

كان قد تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة المجني عليها "مريم"، 27 عامًا، بالعثور عليها مقتولة داخل منزلهم، واتهموا الزوج "أ.ط" بارتكاب الواقعة والهرب عقب ذلك.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وجارٍ معاينة الجثمان، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومعاينة مسرح الجريمة، وانتقل الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثمان بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية في الحادث، عن أن الزوج مدمن للمخدرات ودائم الخلاف والتشاجر مع زوجته.