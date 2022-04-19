الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى تصادم موتوسيكل بأحد المارة بالغردقة

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقى شخص مصرعه فيما أصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم موتوسيكل بأحد المارة بشارع النصر وسط مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع الحادث.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل مع أحد المارة أسفر عن وفاته، وإصابة قائد المركبة.

فيما لقيت سيدة مصرعها بينما أصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "سفاجا - الغردقة"، مساء الثلاثاء، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم إخطار الجهات المختصة لتحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم 2996 ط ر ف، بمنطقة الكيلو 8 طريق "سفاجا- الغردقة" مما أسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقي العلاج وإيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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