الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الكبير أوى الحلقة 18.. جونى يحارب هدرس بشراء الفلورز

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تبدأ أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي الجزء السادس بعودة جوني إلى دوار العمدة بعد هروبه من مقهى المزاريطة، بعد اتهام هدرس له بالجاسوسية وإقناع أهل المزاريطة بذلك.

وتقوم مربوحة بمعايرته بأن هدرس علم عليه وسحب منه المتابعين عبر قناته الخاصة. 

وينشأ بينهما حوار كوميدي، خاصة أن مربوحة تظهر في المشهد وهي سعيدة جدا بتفوق هدرس على جوني ثم يتلقى جوني اتصالا هاتفيا وتحاول مربوحة معرفة من يهاتفه ولكنها تفشل، ويؤكد لها جوني أن الفضول سيقتلها لمعرفة من قام بالاتصال به.

ثم يقول لها إنه دبر لشراء مشاهدات ومتابعين عبر الإنترنت، وأنه سيقوم بشراء متابعين لقناته ليسحق هدرس.
 

ويختلط الأمر على مربوحة التي تفهم أن جوني سيقوم بقتل هدرس، وتقول له إن يترك لها مهمة قتل هدرس، وذلك في مشهد كوميدي بحت.

مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 18

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس يذاع بشكل حصري يوميا على شبكة قنوات «ON»، والتى حصلت قبل بداية موسم رمضان، على حقوق عرضه إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 6 

مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي، و الوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام، و بيومي فؤاد، و هشام إسماعيل، و سما إبراهيم، ومحمد اوتاكا، و ليلى عزالعرب، ومصطفى غريب، وحسن القناوي، وعلاء زينهم، و حسين ابو حجاج، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، وحمدي الميرغني، و نرمين الفقي، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرون، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

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