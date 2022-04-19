الثلاثاء 19 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

28 يونيو.. الحكم في دعوى فروق الصيانة ضد شركة استثمار عقاري

محاكمة
محاكمة

حجزت محكمة جنوب الجيزة الكلية الدائرة المدنية والتجارية الدعوى القضائية المقامة من سيدة ضد إحدى شركات الاستثمار العقاري، وذلك عن أحد مشروعاتها الشهيرة للمطالبة بفارق وديعة الصيانة بزيادة عن أصل مبلغ الوديعة لجلسة 28 يونيو المقبل للحكم.

وورد تقرير اللجنة الثلاثية من خبراء وزارة العدل بالقضية، والذي انتهى إلى عدم تقديم الشركة لسند مطالباتها بفروق وديعة الصيانة للطالبة.

وتضمنت الدعوى المنظورة أمام محكمة جنوب الجيزة الكلية أمام الدائرة المدنية والتجارية، بناء على توكيل إحدى السيدات، وكان موضوع الدعوى أنه بموجب عقد بيع وحدة سياحية بلغت مساحتها 277 متر مربع بالساحل الشمالي بمبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستين ألف وسبعمائة جنيه، مشتملًا على مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه تحت حساب تكلفة توفير البنية التحتية لتوفير الخدمات الذكية، وأنه وفقا للعقد وأحد بنوده الذي تضمن أن الطالبة سلمت المدعي عليها بصفتها عند التوقيع على هذا العقد مبلغ 65 ألف جنيه قيمة وديعة الصيانة المستحقة على الوحدة، وذلك بموجب شيك مستحق الوفاء عند الاستلام.

وشملت الدعوى أن المدعي عليها بصفتها تتولى أعمال الإدارة والصيانة والتشغيل والحراسة للمرافق والمنشآت بصورة تليق بمستوى  المشروع، وأن مبلغ الوديعة المسدد من قبل الطالبة يورد تحت حساب الإدارة والصيانة ويستخدم العائد منها في تغطية مصروفات ذلك، وفي حالة زيادة المصروفات السنوية الفعلية من واقع كشف حساب النفقات المعتمد من مراقب الحسابات عن عوائد المبالغ المسددة تحت حساب الإدارة والصيانة والتشغيل ويلتزم الطرف الثاني في هذا العقد "الطالبة" سنويًا بسداد ما يوازي نصيبه من تلك الزيادة.

وجاءت هذه الدعوى لوقف تلك الممارسات غير القانونية من قبل الشركات، فلا يحق لها منع الملاك من الاستفادة بممتلكاتهم ولا يحق طلب أموال طائلة دون مبرر وكأنهم نصبوا أنفسهم يطالبوا بأموال ولا أحد يناقشهم في طلبهم.

محكمة الجيزة جلسة 28 يونيو للحكم الدائرة المدنية والتجارية سيدة الاستثمار العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الرئيس يوجه بتوطين الصناعات الاستراتيجية وإنهاء استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

«إنقاذ السياح والطاقم».. تفاصيل اشتعال النيران بـ«مركب الغردقة»

تعرف على مقدار زكاة الفطر 2022 بالمال للفرد

خروج قطار عن القضبان في الشرقية.. وإصابة سائقه بصدمة عصبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إطلاق الصواريخ.. هل اقتربت المواجهة العسكرية بين حماس وإسرائيل؟

الخارجية اللبنانية تدين اقتحام قوات الاحتلال للأقصى وانتهاك حرمته

حقوق إنسان التعاون الإسلامي تُدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى