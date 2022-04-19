الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند.. زيزي عادل تعتزل الغناء واكتشاف علاج جيني للهيموفيليا

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

شهدت الساعات الماضية تصدر شخصيات وأحداث عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض «الدستور» أبرز الأحداث والشخصيات المتصدرة للبحث خلال الساعات الماضية.

برشلونة

تصدر اسم فريق “برشلونة” الاسباني تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما فاز فريق قادش الإسباني على فريق برشلونة بهدف مقابل لا شئ على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة 32 لليجا.

عار وسينافس في دورة رمضانية .. ردود الفعل على توديع برشلونة للدوري الأوروبي | Goal.com

زيزي عادل

تصدر اسم الفنانة “زيزي عادل” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلنت المطربة زيزي عادل اعتزال الغناء، وقامت بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام قالت فيه: أنا طالعة أقول خبر مهم جدا أخدته في حياتي، ويمكن يكون أهم خبر خدته في حياتي، هو قرار الاعتزال، قررت أسيب المهنة اللي أنا بشتغلها، يمكن القرار ده ما أخدتهوش إمبارح يعني، أخدته من فترة كبيرة، أنا مطلعتش أقولكم الخبر ده، لإني كنت حابة أتكلم مع نفسي ومع الناس القريبة مني جدا، والناس دي دعمتني جدا لما قولتلهم القرار ده، وشجعوني جدا إني أعمل كده، أنا ببعد عن أكتر حاجة من أكتر المغريات في الدنيا، اللي هى الشهرة، وهبعد عن الشهرة والأضواء والفنانين، اللي هى الناس بتقرب منها.

زيزي عادل تعتزل الفن: «أحب أن أموت وربنا راضٍ عني»

مسلسل العائدون حلقة 17

تصدرت كلمات “مسلسل العائدون حلقة 17” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة مساء امس تطورات عديدة، منها بداية قصة حب بين عمر ونادين خاصة وحكى عمر موقف مؤثر لابنته بخصوص صديقه الذى يضع صورته في المنزل، بعدما سألته عليه، قائلاً إنه كان معه في مهمة، وقال له أثناء بدئها انتظر سأدخل أنا، أنت عندك بنت، وما إن دخل حتى أصابته رصاصة في الرأس سقط على أثرها شهيدا.

ميدو عادل يبدأ مهامه داخل تنظيم داعش.. مسلسل العائدون الحلقة 17 - فن - الوطن

مسلسل الاختيار الحلقة 17

تصدرت كلمات “مسلسل الاختيار حلقة 17” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة مساء أمس التحدث عن ازمة السولار والبنزين وزحمة الشوارع وطوابير السيارات في الشوارع في وقت حكم جماعة الاخوان الارهابية وازمة انقطاع الكهرباء. 

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17.. اللواء علي يتعرض لأزمة قلبية مفاجئة وزكريا ينقذه - جريدة المال

غزل المحلة

تصدرت اسم فريق “غزل المحلة” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما انتهت المباراة بين فريقي مصر المقاصة وغزل المحلة أمس بالتعادل السلبي بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في الجولة الـ 15 للدورى للمصري.

صدى البلد | غزل المحلة

هيموفيليا

تصدرت كلمات “هيموفيليا” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما تم الإعلان مساء أمس عن اكتشاف علاج جيني له خلال الاحتفال باليوم العالمي بالمرض.

تقرير شامل عن مرض الهيموفيليا ( الناعور ) | المرسال
الإخوان الإرهاب الكهرباء برشلونة زيزي عادل مسلسل العائدون مسلسل الاختيار هيموفيليا غزل المحله

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