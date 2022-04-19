الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد: دعم كهرباء الفرافرة بتكلفة 155 مليون جنيه

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه بالتنسيق مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تم إصلاح عطل بوحدتين بمحطة كهرباء الفرافرة ودخولهما الخدمة، كما تم دعم المركز بماكينتين قدرة (١ميجا - ٣٠٠ كيلو وات)، و٤ وحدات توليد كهرباء قدرة ٥٠٠ كيلووات لكل وحدة.

يأتي ذلك في استجابة سريعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي بمركز الفرافرة نتيجة حدوث عطل بوحدتين بمحطة توليد الكهرباء.

كما صرح الزملوط أنه تمت الموافقة على دعم المحافظة بعدد ٢ ماكينة جديدة قدرة ٢ ميجاوات لكل منهما بتكلفة ١٢٠ مليون جنيه، ونقل ماكينة قدرة ٤ ميجاوات من مركز الداخلة إلى مركز الفرافرة بتكلفة ٣٥ مليون جنيه لدعم احتياجات المركز.

كما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد منح مكافأة تشجيعية قدرها ١٠ آلاف جنيه لفريق رفع الأثقال بمركز شباب الخارجة، لحصوله على المركزين الثاني والثالث على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال تفقده لأنشطة المركز يرافقه الأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

ووجه بعمل مقايسة لتطوير ملعب الإسكواش والكرة الطائرة وإنشاء أكاديميات لكافة الألعاب الرياضية للمشاركة بدوريات الألعاب المختلفة، وتفعيل دور مراكز الشباب في توفير منافذ لبيع السلع المخفضة.

وفي سياق آخر، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها،وذلك بالتزامن مع قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وكلف المحافظ مسئولي المواقف وإدارة المرور بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

 

استجابة سريعة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مركز الفرافرة حدوث عطل محطة توليد الكهرباء محافظ الوادي الجديد وزير الكهرباء والطاقة

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