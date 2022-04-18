الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة فى حلوان

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي، غدًا الثلاثاء، أولي جلسات محاكمة "مصطفي .ا" طالب، على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة بعد إغوائها عبر “فيس بوك”.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قوره الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات، بأنه في غضون عام 2020 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وحال كون المجني عليها طفلاً وقت تعرضها للخطر وارتكاب المتهم الواقعة عليها واقع المجني عليها "ش.ا.ا" بغير رضاها جنسياً حال كونها لم تبلغ 18 عام ، بأن هتك عرضها بعد أن أوهمها بحبه ورغبته في زيجتها فبادلته ذلك ولم تكن تعلم بنواياه الشيطانية فسقطت في براءتها بأن اعتاد كشف عورتها المصونه المحمية قانوناً وإقامة علاقة جنسية غير كاملة معه عبر “فيس بوك”.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أجبر الطفلة على الزواج عرفيًا دون رضاها أو رضا ذويها فاعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بأن توصل لصور ومقاطع مرئية لها بغير رضاها عبر هاتفه الجوال مهددا المجني عليها بنشر صورها لحملها علي إقامة علاقة جنسية فتوصل بغير حق للحصول على وسيط الكتروني خاصة للمجني عليها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها باساءة استعمال أجهزة الاتصالات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري وانتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها واصطنع حسابا إلكترونيا عبر “فيس بوك” ونسبه زوراً للمجني عليها واستخدمه في أمور مسيئة إليها فعرض حياتها وأخلاقها للخطر .

محكمة جنايات المستشار علاء الدين شوقي أولى جلسات محاكمة طالب فيس بوك

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غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة في حلوان

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