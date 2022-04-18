الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء 2022

شم النسيم
شم النسيم

يبحث الكثير من المواطنين الان عن موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء 2022  بحيث انهما ياتيان معا في يوما واحد هذا العام والموافق ايضا 24 رمضان 1443 ، وشهر رمضان عن المسلمين هو شهر من الاشهر المميزة جدا عن باقي شهور السنة الهجرية، فهو شهر الصوم الذي يعد أحد الأساسيات من أركان الإسلام الخمسة.

موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء 2022 

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل 2022، موعد إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء 2022 ، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار علي أن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء. 
 

موعد عيد الفطر المبارك 2022

وتبقي من شهر رمضان المبارك 13 يوم ع انتهاء شهر الكرم والخير، لتهل علينا عيد الفطر المبارك، فيما يستعد المسلمون هذه الأيام في العالم لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يوافق 2 مايو 2022 من الشهر القادم ، ويحتفل به المسلمون 

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

25 أبريل.. إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء

صيغة تكبيرات العيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" والأمر فيه على السَّعة؛ لأن النص الوارد في ذلك مطلق، وهو قـوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ}، والْمُطْلَق يُؤْخَـذُ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشَّرع.

 

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