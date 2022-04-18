الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

عيد الفطر
عيد الفطر

أصدر اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد أيام إجازة عيد الفطر 2022 حيث يتخللها إجازة عيد العمال 2022 وإجازات أسبوعية للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص مدفوعة الأجر.

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير موعد إجازة عيد الفطر 2022 Eid al-Fitr والأيام المحددة وعددها وكذلك إجازة عيد العمال 2022 للموظفين التي سيحصلون عليها في النصف الثاني من شهر رمضان 1443.

ميعاد إجازة عيد الفطر 2022 وعيد العمال

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، هي إجازة عيد الفطر 2022 Eid al-Fitr مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال، وعيد الفطر المبارك.

 

الخميس 28/4/2022اجازة عيد العمال 2022
الجمعة 29/4/2022اجازة اسبوعية 
السبت 30/4/2022اجازة اسبوعية
الاحد 1/5/2022وقفة عيد الفطر 2022
الاثنين 2/5/2022أول أيام العيد الصغير 2022
الثلاثاء 3/5/2022ثاني أيام العيد الصغير 2022
الاربعاء 4/5/2022ثالث أيام العيد الصغير 2022
الخميس 5/5/2022رابع أيام العيد الصغير 2022

 

موعد إقامة صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

يحين موعد صلاة  العيد الصغير في القاهرة هذا العام عند الساعة الخامسة والخمس وثلاثين 5.35 صباحًا.

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وحددت وزارة الأوقاف ضوابط إقامة صلاة العيد الصغير 2022 Eid al-Fitr وحددت مدة التكبيرات. 

صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات.

وفيما يلى ضوابط صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى والجامعة: 

  • الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.
  • فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.
  • أن تكون مدة التكبير في حدود 7 دقائق.
  • لا تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق كالجمعة.
  • السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

وتختلف أشكال المعايدة في العيد الصغير 2022 من بلد عربي لبلد عربي آخر، وقد روى جبير بن نفير أن أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تقبل الله منا ومنك".

وفي الجزائر يقال: صحة عيدكم.

ففي المغرب مثلًا يقال: عواشر مبروكة ومبروك العيد.

وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يتبادلون التهنئة بعبارة "عساكم من عواده".

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وائل لطفي

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