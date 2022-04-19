الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوتان ضمن احتفالات ليالى رمضان الثقافية فى المنيا

ختام ليالي رمضان
ختام ليالي رمضان الفنية بالمسرح المكشوف لثقافة المنيا

واصل فرع ثقافة المنيا برئاسة خالد إسماعيل بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي الاحتفالات بليالي رمضان الثقافية والفنية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث تم عقد ندوة تم خلالها مناقشة كتاب "محمد رسول الله" ببيت ثقافة جاهين، كما عقدت ندوة مع براعم مدرسة الفاروق الابتدائية تحت عنوان "غزوة بدر"، كما أختتمت ليالي رمضان الفنية التي أقيمت بالمسرح المكشوف بمدينة المنيا.

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حاضر في الندوة الأولي، والتي أقيمت ببيت ثقافة جاهين هيام عبد المبدي صبري، حيث ناقشت كتاب "محمد رسول الله"، وأوضحت أن الكتاب تناول حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكان أعظم صباح أشرق على العالم كله الصباح الذي ولد فيه النبي الكريم، حيث ولد في مكة وأن أمه آمنة بنت وهب وأبوه عبدالله، وتوفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، وولدت آمنه محمد ففرح جده عبدالمطلب، وقال هو عزاؤنا في أبيه ثم أرضعته حليمه السعدية ورأت منه الأمر الغريب والشأن العجيب، فقد حل الخير والبركة حين دخل بيتها.

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وفي الندوة الثانية، قدم قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "عزوة بدر الكبرى" مع براعم مدرسة الفاروق الابتدائية، حاضرها مصطفى محمد عبد الحليم، حيث تحدث عن أسباب ونتائج الغزوة.

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وكانت ثقافة المنيا، قد اختمت سهراتها الرمضانية على المسرح المكشوف والتي أقيمت برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتفعيل المشاركة المجتمعية الفعالة، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث أختتم فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، فعاليات الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية بالمسرح المكشوف على كورنيش النيل.

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بدأت فعاليات الحفل بفقرة إنشاد ديني للشيخ أحمد أبو بكر، ثم فقرة اكتشاف المواهب ومسابقات معلومات عامة وتقديم هدايا رمزية للمواهب من أبناء المنيا قدمها سيد حسن، أعقبها عرض فني لفرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا، حيث قدمت الفرقة كوكتيل من الأغاني الرمضانية منها "يا صلاة الزين لفاطمة الزهراء، الصهبجية قدمها يوسف وائل زوار النبي، واهو دا اللى صار، وقدمت هدى محمد رايحة فين، و ليلة العيد أريج أحمد، مصر عادت شمسك الذهب لحلا عباس، تدريب المايسترو عصام الشاذلي، بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا ومديري الإدارات وجمهور من أبناء محافظة المنيا.

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ثقافة المنيا ندوتي كتاب محمد رسول الله ونتائج غزوة بدر الأحتفالات بليالي رمضان الثقافية أختتام الليالي الرمضانية بالمسرح المكشوف خالد إسماعيل

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