الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أشعل الأزمة في السويد.. من هو السياسي المتطرف «راسموس بالودان»؟

راسموس بالودان
راسموس بالودان

شهدت عددًا من المدن السويدية احتجاجات كبيرة اعتراضًا على حادثة حرق القرآن الكريم، لتتصدر الواقعة عمليات البحث عبر محركات “جوجل” و"تويتر”.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث وردود الأفعال عليها.

إدانات عالمية بسبب حرق القرآن الكريم في السويد

خرجت مظاهرات بالعاصمة السويدية ستوكهولم وعدداً من المدن الأخرى احتجاجا على حرق القرآن الكريم، مما نتج عنها إصابة عدد من الأشخاص، حيث أفادت مصادر سويدية، اليوم الإثنين، أن هناك اضطرابات بالسويد في الأيام الأخيرة، بعد إعلان السياسي المتطرف "راسموس بالودان " عن حرق نسخ من القرآن الكريم خلال جولة له في عدة بلدان، مما أثار غضب المواطنين في السويد.

حيث تعرضت عناصر من الشرطة إلى القاه 150 شخص وأكثر بالحجارة، كما أحرقوا عدداً من السيارات في مدينة نورشوبينغ بشرق السويد.

من هو المتطرف “راسموس بالودان ”؟

"راسموس بالودان " سياسي دنماركي متطرف وزعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف والذي أسَّسهُ عام 2017، تسبب في إشعال فتنة كبيرة بعد تخطيطه لحرق المصحف في أنحاء السويد، حيث يعتزم الترشح في الانتخابات التشريعية السويدية في سبتمبر المقبل، ويقوم حالياً بزيارة الأحياء التي تعيش فيها عدد كبير من المسلمين لإحراق نسخ من المصحف الشريف فيها، مما أثار غضب الكثير من المسلمين في السويد.

ولاقت واقعة حرق المصحف الشريف الكثير من الغضب في البلاد ومن رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الإجتماعي “ فيسبوك ” تويتر " وأيضاً على محركات جوجل، حيث حذر النشطاء من خطورة استخدام تلك الأساليب التي ستثير الكراهيه والعنف في الفترة المقبله، وستؤدي إلى الانقسام في المجتمعات وتسئ لقيم الحريات في الدول.

ادانات عالمية بسبب حرق القرآن الكريم في السويد السويد راسموس بالودان حرق المصحف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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