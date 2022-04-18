السيطرة على حريق عقار سكنى فى طنطا

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، فى إخماد حريق نشب بإحدى العمارات السكنية القديمة بشارع عزيز فهمي أمام مدرسة غياث الدين دائرة قسم أول طنطا دون وقوع إصابات .

كان قد ورد إخطار إلى مدير أمن الغربية من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بإحدى العمارات القديمة بشارع عزيز فهمي أمام مدرسة غياث الدين بطنطا.

كما تم الدفع بقوات الدفاع المدني والحريق وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.