ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب جراح بالقاهرة

تمكنت أجهزة الأمن في القبض على مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية للمرضى، بعد أن أكدت وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة “له معلومات جنائية”، بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته "هاتف محمول- حقيبة بداخلها أدوات طبية- مواد مطهرة- مخدر موضعى" تستخدم فى العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيسبوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.