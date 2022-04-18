الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مدرسة الثورة الابتدائية ووحدة إسعاف بنى عديات في أسيوط

جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، مدرسة الثورة الابتدائية بقرية بنى عديات التابعة لمركز منفلوط، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى والتى تم تنفيذها ضمن المشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

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كما افتتح وحدة إسعاف بنى عديات ضمن المشروعات التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030م.

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وبدأ المحافظ جولته بالقرية بافتتاح مدرسة الثورة الابتدائية "جناح توسع" وسط استقبال من طلاب وطالبات الكشافة وترديد الهتافات والترحيب بالمحافظ ومرافقوه.

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واستمع المحافظ إلى شرح لمراحل إنشاء المدرسة التى تبلغ طاقتها 19 فصلا إضافة إلى المعامل والفراغات التكميلية وبتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه والتى تم تنفيذها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لاستيعاب الكثافات الطلابية بالقرية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

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وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه بعض فصول المدرسة والمعامل وأشاد بجودة المعامل والفصول كما التقى المحافظ العاملين بالمدرسة والطلاب وردد معهم النشيد الوطنى تعميقا لقيم الولاء والانتماء وسط فرحة وسعادة من الطلاب والعاملين.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أن هيئة الابنية التعليمية تقوم بتنفيذ 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بقرى ومراكز المحافظة بإجمالي 1228 فصل دراسى بتكلفة 430.2 مليون جنيه وتم نهو 87 مدرسة واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1219 فصل دراسي وبتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه ويوجد مدرسة واحدة جارى العمل بها بعدد 9 فصول.

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وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعا ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح".

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اسيوط محافظة هيئة الأبنية التعليمية محافظ أسيوط التعليم الفنى العيد القومي وكيل وزارة التربية والتعليم القيادات التنفيذية اللواء عصام سعد

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