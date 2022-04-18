الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقاً لمتهم بقتل طفل عمره 14 عامًا بالإسماعيلية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بمعاقبة قاتل طفل يبلغ من العمر 14 عاما في الإسماعيلية بالإعدام شنقا.

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وكانت قد أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه في القضية المتهم فيها بخطف وقتل صبى وإلقاء جثته في إحدى الأراضي الزراعية بالإسماعيلية.

ووجهت النيابة لـ"أ" سائق توك توك، تهمة خطف وقتل صبى 14 عامًا يدرس بالأزهر الشريف، حيث قام المتهم بخنق الضحية وقتله وإلقاء جثته في أحدى الأراضي الزراعية، بعزبة أم مشاق التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز التل الكبير في الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة عندما عثرت أهالي قرية المشاق التابعة لقرية القصاصين القديمة بالإسماعيلية، على جثة صبي صغير ملقى بالأراضي الزراعية، وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية؛ وتبين أن الجثة لصبي يبلغ من العمر 14 عاما، وتم التبليغ عن اختفائه منذ 7 أيام قبل وقوع الحادث.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات الحادث، حيث تلقى أهل الضحية؛ اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص؛ يُطالبهم بفدية قدرها 150 ألف جنيه مقابل عودة ابنهم لهم، وعليه استطاعت تحريات المباحث الوصول إلى المتهم، وهو سائق توك توك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأنه خطف صبي الإسماعيلية، وقتله وتخلص من جثته في الأراضي الزراعية بعزبة أم المشاق، التابعة لقرية القصاصين في مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

مفتى الجمهورية طفل قتل الإسماعيلية الإعدام محكمة جنايات

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