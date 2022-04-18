مصرع طفل غرقًا بمياه ترعة فى البحيرة

لقى طفل مصرعه مساء الإثنين، غرقًا داخل مياه ترعة أمام المنزل بإحدى قرى مركز أبو المطامير بالبحيرة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو المطامير العام وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بغرق طفل بترعة بقرية باط الكوم بدائرة المركز ووفاته في الحال.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين غرق "م.ع" 8 سنوات، مقيم باط الكوم، دائرة المركز.

بسؤال أهلية المجني عليه، قرروا أنه أثناء قيام المجني عليه باللهو أمام المنزل زلت قدمه وسقط بالمياه ما تسبب في وفاته فى الحال متأثرا بإصابته بإسفكسيا الغرق.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.