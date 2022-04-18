الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسطول الروسى: التدريب على مطاردة سفن حربية لغواصة فى بحر البلطيق

الأسطول الروسى
الأسطول الروسى

أجرى الأسطول الروسي تدريبا بحريا تكتيكيا بمشاركة 10 سفن بالذخيرة الحية، يحاكي مطاردة السفن الحربية لغواصة عدو في بحر البلطيق.

أوضح بيان للمكتب الصحفي لأسطول البحري نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الإثنين، أن مجموعة من كاسحات الألغام المكونة من طرادات الصواريخ، وزوارق الصواريخ، وكاسحات الألغام وهي سفن حربية صغيرة مضادة للغواصات، بإجراء سلسلة من التدريبات في بحر البلطيق للتدريب على الإجراءات المضادة للألغام، وتوجيه ضربات صاروخية افتراضية على السفن الحربية للعدو الافتراضي، وتنفيذ إطلاق نيران المدفعية في النطاقات البحرية للأسطول وإطلاق النار ضد الطائرات وأهداف بحرية مختلفة التعقيد.

وقال المكتب الصحفي إنه خلال المناورات التكتيكية، تم تدريب أطقم السفن البحرية الروسية على تعقب وتدمير غواصة وهمية للعدو، وإجراء عمليات إطلاق إلكترونية للصواريخ وإحباط ضربة جوية ضخمة.

موسكو بحر البلطيق سفن حربية الاسطول الروسي روسيا

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وائل لطفي

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