الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أم و3 أطفال.. مصرع أسرة في حريق شقة سكنية بمدينة نصر

حريق شقة
حريق شقة

لقيت أسرة مكونة من أم و3 أطفال مصرعهم في حريق داخل شقتهم بالحي العاشر في مدينة نصر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق وعدد من الجثث داخل شقة بالحي العاشر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء وإسعاف وتم محاصرة النيران وإخمادها وتبين أنها شبت في شقة بالطابق الثاني بعقار مكون من 10 طوابق، وبعد اخماد النيران عثر على جثث كلا سيدة عمرها 40 عاما و3 أطفال وتم نقل الجثامين بواسطة سيارات الإسعاف لمشرحة زينهم.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدينة نصر حريق مصرع شرطة النجدة جثث

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وائل لطفي

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