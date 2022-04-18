الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قنا: توريد 2871 طن قمح للصوامع والشون منذ بدء الموسم

القمح
القمح

صرَّح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم اليوم، توريد 575 طنًا و903 كيلو من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتى الآن 2871 طن، مؤكدًا متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

وقال الداودي، إنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثمَّ، تحديد سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الجهة المسوقة، الوزّان، أمين العهدة "، مشيرًا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيه، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيه، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

وأكد أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة ٥٠ جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة ١٥ جنيها لكل أردب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبلغت إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على (٤ صوامع معدنية بإجمالي سعة تخزينية ١٩٠ ألف طن - ٨ شوّن بإجمالي سعة تخزينية ١٤ ألف طن - بنكر بسعة تخزينية ٢٤ ألف طن). 

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