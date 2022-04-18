السجن 3 سنوات لـ حنين حسام فى «الاتجار بالبشر»

قضت الدائرة الخامسة عشرة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الإثنين، بمعاقبة حنين حسام بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ"الاتجار في البشر".

سبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة "التيك توك" حنين حسام لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامها بـ"الاتجار في البشر" لاستغلال الفتيات صغيرات السن وتحريضهن على الفسق مقابل حصولهن على مبالغ مالية كبيرة.

وأودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة فتاتىّ تطبيق "التيك توك" حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، ومودة الأدهم، و3 آخرين حضوريًا، بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، في اتهامهم بـ"الاتجار بالبشر".