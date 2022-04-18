الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدبيبة» يغادر طرابلس متوجهًا إلى الجزائر

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

قال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية إن عبدالحميد الدبيبة يغادر طرابلس الآن، متوجهًا في زيارة إلى الجزائر يرافقه مسئولون كبار في الحكومة.

وسبق وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة «القوة القاهرة» في ميناء الزويتينة النفطي، اليوم الإثنين، وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بدأت تضرب منشآتها.

وقالت المؤسسة الحكومية، في بيانٍ: "جاءت هذه التوقفات بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعت المستخدمين (العاملين) من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة التزاماتها التعاقدية أمرًا مستحيلًا".

يأتي هذا فيما بحث مرشحو الرئاسة والبرلمان في ليبيا تأسيس تجمع سياسي رافض لتأجيل الانتخابات في البلاد، وطالبوا بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر.

ووفق وكالة الأنباء الليبية «وال»، اليوم الإثنين، التقى مرشحو الانتخابات الرئاسية، أمس الأول السبت، بالعاصمة طرابلس، مع عدد من المترشحين لمجلس النواب لبحث آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وقالت مصادر شاركت في اللقاء إن "اللقاء مع المرشحين للبرلمان تركز على إيضاح البيان الأخير لعدد من المرشحين للرئاسة، والذي طالبوا فيه المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ والتدخل لمعالجة الانسداد السياسي الراهن بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة لستة أشهر".

وأوضحت المصادر أنه تمت مناقشة موقف المترشحين للرئاسة من وقف العملية الانتخابية بحجة القوة القاهرة غير المعروفة، وكيفية معالجة الانسداد السياسي الناجم عن ذلك، وهو ما لقي ترحيبًا واستحسانًا من قبل المرشحين البرلمانيين".

وحسب المصادر، أكد المرشحون لمجلس النواب المقبل تأييدهم ومساندتهم البيان، ووعدوا بإصدار بيان مماثل يؤكد التمسك بالعملية الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ورفضهم أي مبررات لتأجيلها.

المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الحميد الدبيبة طرابلس الجزائر ليبيا

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