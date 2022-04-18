الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

جامعة الإسكندرية ضمن أعلى قائمة 6% من جامعات العالم ‏فى تقييم ويبومتركس

جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية عن تواجد الجامعة ضمن أعلى قائمة 6% من جامعات العالم ‏فى تقييم Webometrics‏ الأسباني للعام 2022، متقدمة بذلك 32 مركزاً عالمياً عن العام الماضى، مما يؤكد أن تواجد جامعة الأسكندرية على الخارطة العالمية، ‏وجهودها في التوسع في الشراكات والبرامج الدولية بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية في العديد من التخصصات، واهتمامها بتخصصات وظائف المستقبل واستحداث برامج تتماشى مع التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا البازغة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الإسكندرية وفقا لهذا التقييم جاءت فى الترتيب الثاني على مستوى الجامعات المصرية، والترتيب السادس على مستوى 1346 جامعة عربية، والمرتبة السابعة على مستوى 2049 جامعة ‏أفريقية، والمرتبة 731 على مستوى 11998 جامعة عالمية.

وكان قد أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن نتائج تصنيف‎  QS ‎البريطاني بالتخصصات لعام 2022، قد أعلنت، حيث شغلت جامعة الإسكندرية المرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، والمرتبة 323 عالمياً في تخصص ‏الهندسة والتكنولوجية، كما تميزت الجامعة في الترتيب عالمياً في تخصص هندسة ‏البترول حيث شغلت الترتيب51– 100، وفي الهندسة المدنية 150–200، وفي الهندسة ‏الكهربية والإلكترونية 151– 200، وفي الهندسة الميكانيكية 301– 350، وفي الهندسة ‏الكيميائية 351- 400.‏

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة شغلت الترتيب 375 عالمياً في تخصص العلوم الحياتية والطب، وتميزت جامعة الإسكندرية ‏في الترتيب عالمياً في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية حيث شغلت الترتيب 151 – 200، وفي ‏الزراعة والغابات 201 – 250، وفي الطب 351 – 400، وفي العلوم البيولوجية 451 – 500، وقال  أن جامعة الأسكندرية أدرجت أيضاً في تخصص العلوم الطبيعية، وتميزت في علوم المواد وشغلت ‏المرتبة 401 – 410، وفي الكيمياء بالمرتبة 451 – 500 على مستوى دول العالم‎.

جامعة الإسكندرية أعلى قائمة 6 جامعات العالم تقييم Webometrics‏ الأسباني الخارطة العالمية

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