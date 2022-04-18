الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال تقرير الصفة التشريحية لسيدة قتلها عشيقها بالهرم

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الإثنين، استعجال تقرير الصفة التشريحية لسيدة قتلها عشيقها بسبب خلافات بينهم في منطقة الهرم.

واعترف المتهم أنه كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، وأن خلافات نشبت بينهما، بالإضافة إلى تعاطيها المواد المخدرة، مما دفعه لقتلها بالاعتداء عليها بواسطة "شومة" تحتوي على مسامير، ووضع الجثة داخل جوال تمهيدا للتخلص منها، خشية اكتشاف أمره والقبض عليه.

وذكر المتهم أن شقيقه أبلغ عن الجريمة، قبل تخلصه من الجثة، وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطها، كما تم معاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينة من دماء المجني عليها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل سيدة داخل شقة سكنية، انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وعثر على جثة سيدة داخل جوال، وتبين أنها ربة منزل تربطها علاقة بمسجل خطر مالك الشقة، وأنه وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتلها بسبب خلافات بينهما، بالإضافة إلى تعاطيها المواد المخدرة، وأنه وضع الجثة في جوال للتخلص منها، إلإ أن شقيقه أبلغ عن الجريمة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الجيزة سيدة الصفة التشريحية استعجال منطقة الهرم

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وائل لطفي

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