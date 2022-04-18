تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الإثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 53ر496 نقطة أو 1.83% ليصل إلى 66ر26596 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 30.20 نقطة، أو1.59%، ليصل إلى 11ر1866 نقطة.

وعلى صعيد آخر، استبعد صندوق النقد الدولي، في وقت سابق اليوم، أن تترك جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" آثارًا كبيرة على اقتصاد اليابان؛ بسبب الدعم المالي والنقدي الضخم الذي أقرته البلاد للتغلب على الأزمة، لكنه أكد أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يحتاح إلى وضع سياسات ما بعد الوباء لضمان النمو المستدام لاسيما مع تقلص عدد السكان.

وقال صندوق النقد الدولي أيضًا في تقييم للتطورات والسياسات الاقتصادية في اليابان، وحسبما أفادت به وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، إنه لا يزال هناك "مجال" لزيادة الإيرادات مثل زيادة معدل ضريبة الاستهلاك، خاصة في ضوء انخفاض الإيرادات الضريبية للبلاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي نسبيًا بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وفي هذا، أوضحت "كيودو" أن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها تعقد مشاورات منتظمة مع الدول الأعضاء، وعادةً ما يتم ذلك سنويًا، ومع ذلك، فقد تسبب الوباء في تعطيل الجدول الزمني لهذه المشاورات، مما جعل أحدث تقرير عن اليابان هو الأول منذ فبراير 2020.

وفي النتائج الأولية التي توصل إليها عقب المشاورات، قدر صندوق النقد الدولي أن نمو اليابان سوف يتسارع إلى 3.3٪ في عام 2022 بعد ارتفاع بنسبة 1.6٪ في عام 2021، على خلفية استمرار الدعم المالي القوي، وارتفاع معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 والتخفيف من القيود العالمية لسلاسل التجارة بسبب الجائحة، مع الإشارة إلى معاناة الاقتصاد الياباني من انكماش بنسبة 4.5 في المائة في عام 2020