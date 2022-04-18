الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. تلاميذ الرابع الابتدائى يؤدون امتحان المهام الأدائية فى مادتين

طلاب الصف الرابع
طلاب الصف الرابع الابتدائي

يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اليوم الإثنين، أول اختبارات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021.

ويؤدي التلاميذ الامتحانات، اليوم الإثنين، في مواد اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، حيث يخوضها 2.4 مليون تلميذ على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات للطلاب حتى الأربعاء 20 أبريل الجاري، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كلٌ في تخصصه).

ويؤدى الطلاب، يوم الثلاثاء 19 أبريل في مواد العلوم ومهارات مهنية ولغة إنجليزية، ويوم الأربعاء 20 أبريل سيؤدون الامتحان في مواد الرياضيات، وict، ودراسات اجتماعية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022، حرصًا من الوزارة على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021، والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وعدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، وتلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

وبالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، أكد الكتاب الدوري استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من السلطة المختصة، والالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

شهر رمضان انجليزي على مستوى الجمهورية اللغة العربية التعليم الفنى الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم

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