«يوتيوب حذفها».. قصة أغنية محمد رحيم الذي اتهم منير والشاب خالد بسرقتها

تصدرت أغنية محمد منير والشاب خالد الخاصة بالإعلان لأحد البنوك الذي عرض خلال شهر رمضان الجاري، مؤشرات البحث الشهيرة بعد أن فاجأ الملحن محمد رحيم، منذ أيام، الجمهور باتهام فريق عمل الإعلان بسرقة لحن أغنيته "كنت في سيرتك" ووضعه على كلمات أغنية الإعلان، والتي غنتها الفنانة إليسا مع الشاب مامي عام 2007.

وعبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، توعد الملحن رحيم باللجوء لرفع دعوى قضائية ضد فريق الإعلان لسرقتهم اللحن، وإثبات ملكيته للحن والأغنية التي تمت سرقتها.

ولم يقتصر الأمر عند رفع دعوى قضائية، بل قدم رحيم إثبات لإدارة موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب لحذف الإعلان، وعلى الفور استجابت إدارة اليوتيوب لطلب رحيم وتم حذف الأغنية ومنع بثها، وهذا ما أكده رحيم في منشور أخر له عبر فيسبوك قال فيه: "تم إيقاف عرض الإعلان عبر "يوتيوب"، لإثبات واقعة التعدي على الأعمال الفنية"، مؤكداً أنه سيتم إيقافه عبر المواقع والفضائيات إذا لم يتم التوصّل إلى حل مع أصحاب الشأن.

ومن جانبها، أوضحت إدارة "يوتيوب" للجمهور أنه تم حظر بثّ الإعلان، بناءً على رغبة المالك لحقوق النشر الملحن محمد رحيم.

وقبل القدوم على خطوة حذف الأغنية من على يوتيوب، كتب رحيم منشورا طويلا عبر صفحته على فيسبوك، يهاجم فريق الإعلان مستنكرًا ما فعلوه من سرقة لحن أغنيته التي غناها الشاب مامي بالتعاون مع النجمة إليسا "كنت في سيرتك" والتي تم تقديمها في العام 2007، ووضعه على لحن أغنية الإعلان الذي غناه اثنين من قطبَي الغناء في الوطن العربي هما منير والشاب خالد.

وقال رحيم: "الغريبة إن النحت والاستخفاف بحقوق المؤلف والملحن خلى القائمين على العمل يقنعوا الشاب خالد يغني جمله اللحن اللي كنت عاملها للمطرب الكبير المنافس له (الشاب مامي) من سنة 2007 يعني من 15 سنة بدون الرجوع لي ولا لورثة الشاعر عبد العزيز عمار شاعر الاغنية الاصلية الله يرحمه".

من هو الشاب مامي؟

الشاب مامي حظى بشهرة كبيرة منذ التسعينيات إلا أنه اختفى في ظروف غاضمة، بعد تقديمى العديد من الأغاني الناجحة بالتعاون مع عدد من الفنانين.

وقيل أن السبب في اختفاء الشاب مامي يرجع إلى عام 2009، وذلك بعد أن قضت محكمة بوبينيه الجنائية في باريسالتي أسّسها بدرو كعوان بخمس سنوات سجناً نافذة ضد الشاب مامي، بتهمة محاولة الإجهاض القسري التي راحت ضحيتها في صيف 2005 عشيقته السابقة ذات الجنسية الفرنسية إزابيل سيمون، وأُطلق سراحه يوم الأربعاء 23 مارس 2011، ومنذ ذلك التوقيت قد توقف عن الغناء تمامًا.

والشاب مامي من مواليد 11 يوليو 1966 في سعيدة، الجزائر، هو مغني الراي، جزائري ذي شهرة عالمية، اسمه الحقيقي محمد خليفاتي ويطلق عليه لقب أمير الراي.

عندما بلغ 16 عاما، أبهر مامي مشاهدي برنامج "ألحان وشباب" التلفزيوني الخاص بالمواهب الشابة بأدائه لأغنية قديمة ياهد المرسم عيدلي ماكان تعود لعام 1920.

وابتكر مامي نوعًا جديدًا من موسيقى الراي، وبين عامي 1982 و1985 باع مامي مئات الآلاف من النسخ من الأشرطة العديدة التي أنتجها من هذه الموسيقى، وعندما ألغت السلطات الحظر على هذه الموسيقى عام 1985، كانت بداية الشاب مامي إلى جانب الشاب خالد عبر المهرجان الأول للراي الذي نظم في وهران.

وواجه بسبب موسيقى الراي العديد من العقبات التي تكاد توقفه عن العمل لأن السلطات لا تعتبر الراي موسيقى بل تعدها كلمات مبتذلة بالعامية لا ترقى أن تكون شعرًا، ولكنه نجح بعد ذلك وتقبلت السلطات الراي.

وقدم بعدها العديد من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا، والتي أبرزها:"خلوني نبكي وحدي" في أمريكا عام 1990، و"سعيدة" عام 1995، و"مالي مالي" عام 1999 التي بلغت أعلى مستوى مبيعات في فرنسا، وأصبح مامي نجما دوليا بتعاونه مع المغني الشهير ستينغ في أغنية "وردة الصحراء" براند نيو داي 1999.

كما أصدرت له أغنية له ديو مع الفنان كاظم الساهر سميت "أجلس في المقهي"، وديو مع سميرة سعيد تحت عنوان "يوم ورا يوم". ويصنف ألبومه الأخير "دلالي" (2001) ضمن الراي الممزوج بالأنغام الرائجة، بنكهة البوب والريجاي وموسيقى الراجامافن.

ووصلت شهرته لدول الخارج أوروبا و الدول العربية وأمريكا وأقام عدة حفلات في هذه الأماكن وقد سجّل أغاني مع بعض الفنانين المشهورين أمريكيين وعرب.

كلمات الأغنية الأصلية للشاب مامي وإليسا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

اليسا

انا كنت في سرتك مبارح

مع قلبي وحنيني ليك

وشافوني الناس و انا سارح

و مداري جوايا

بندهلك تيجي لو سامع

تحضني بدفا عينيك

فرحني وقللي انا راجع

حليلي دنيايا

الشاب مامي

انا كنت في سرتك البارح

مع قلبي وحنيني ليك

وشافوني الناس و انا سارح

و مداري جوايا

بندهلك تيجي لو سامع

تحضني بدفا عينيك

فرحني وقللي انا راجع

حليلي دنيايا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

اليسا

يا حبيبي القلب محتاجك

انا برضه اللي بناديك

زودت عذابه في غيابك

البعد له نهايه

حلفتك تيجي يا عيني

ليه ناسيني انت كده ليه

خليك على طول قصاد عيني

يرضيني و كفايه

الشاب مامي

يا حبيب القلب محتاجك

انا برضه اللي بناديك

زودت عذابي في غيابك

و البعد له نهايه

حلفتك تيجي يا عيني

ليه ناسيني انت كده ليه

خليك على طول قصاد عيني

حليلي دنيايا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا

ويلي ويلي يابا ويلي يابا يابا