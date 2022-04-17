الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 16.. رصد مخطط لاستهداف الشرطة بذكرى الحسين

الاختيار 3
الاختيار 3

شهد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16، أحداثا مثيرة، حيث واصلت أجهزة الأمن التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة وأجهزتها.

وكشفت حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3، عن رصد المخابرات الحربية مخططا بتكليف التكفيريين بنزول العناصر الإرهابية لنزول الحسين وتصوير أماكن الشرطة لاستهدافها، مستغلين ذكرى مولد الحسين في 14 مارس.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة المعزول محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل «الاختيار 3» تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.

كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود «السيسي» في انتظاره.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 16 عبدالفتاح السيسي جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 المخابرات الحربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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