أبطال وصنّاع «الاختيار 3» في صورة جماعية

شارك أبطال وصنّاع (الاختيار 3) عبر صفحاتهم المختلفة من خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة جماعية تجمع بين عدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2022 عبر قناة أون، الذي يعرض حصريًا على منصة واتش إت في التاسعة والنصف مساءً.

وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل المختلفة مع الصورة التي جمعت بين الفنان أحمد عز، أحمد السقا، عصام السقا، بيتر ميمي، كريم عبد العزيز، هيدي كرم، محمود البزاوي، ومحمود عبدالمغني، ورفقة عدد كبير من نجوم الفن.

الاختيار 3

«الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل جماعة الإخوان الإرهابية وقيادة المعزول محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من (الاختيار 3) تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن القيادي بحركة 6 أبريل أحمد ماهر.

كما عرضت الحلقة مشهدا يفسد فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك خطة نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقاء اللواء حجازي مدير المخابرات الحربية حينها منفردا، في محاولة منه للاتفاق معه بعيدا عن السيسي، لتنفيذ أهدافه ومصالح الجماعة، لكن فوجئ بوجود السيسي في انتظاره.

◘ أسماء أبطال مسلسل (الاختيار 3) حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء